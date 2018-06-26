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НБУ схвалив злиття двох банків

Вівторок, 26 червня 2018, 19:37

Національний банк схвалив приєднання за спрощеною процедурою банку "Центр" до МТБ Банку.

Таке рішення було прийнято регулятором 23 червня.

Раніше повідомлялося, що 29-ий за величиною активів одеський МТБ Банк планує поглинути банк "Центр" (78-й з 82 діючих банків) з київською пропискою.

"В результаті реорганізації МТБ Банк стане правонаступником всіх прав і обов'язків банку "Центр" щодо його клієнтів, партнерів, контрагентів, а статутний капітал банку збільшиться до 635 млн гривень", - повідомили FinClub в банку.

У МТБ Банку пояснили, що на тлі посилення вимог НБУ (мінімальний капітал банків має бути збільшений з 200 млн гривень до 500 млн гривень до 2024 року. - Ред.) приєднання невеликих банків до більших є природним процесом розвитку ринку України.

Власниками МТБ Банку (статутний капітал - 435 млн гривень) є одеські бізнесмени Михайло Партікевіч і Ігор Згуров, які є бізнес-партнерами президента компанії "Одесагаз" Ігоря Учителя.

Влітку 2017-го вони купили у кіпріотів Марфін Банк і назвали його МТБ Банком, раніше установа називалося Морським транспортним банком.

Власником банку "Центр" (капітал - 200 млн гривень) є громадянин Франції Хамед Аліхані, що проживає в ОАЕ.

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