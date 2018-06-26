Місцева влада витрачає лише 3% своїх бюджетів на підготовку до зими - Зубко
Органи місцевого самоврядування витрачають лише 3% своїх бюджетів розвитку на підготовку до опалювального сезону.
Про це на селекторній нараді з питань підготовки до опалювального сезону наголосив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає Укрінформ.
"Разом з тим, ми бачимо, що на підготовку критичної інфраструктури до зими органи місцевого самоврядування витрачають лише 3% своїх бюджетів розвитку. Як можна за ці три відсотки належним чином підготуватись до опалювального сезону?", - сказав він.
Зубко наголосив, що в умовах фінансової децентралізації у місцевого самоврядування є всі можливості вчасно і належним чином підготуватись до опалювального сезону 2018/2019 років.
За словами Зубка, за минулий рік доходи місцевих бюджетів становили 192 млрд гривень.
"На 1 червня місцеві бюджети вже склали 89 мільярдів гривень, тоді як у 2017 році на цей день було 72 мільярди гривень", - додав віце-прем'єр-міністр.
Він також повідомив, що на сьогодні накопичились залишки на казначейських рахунках органів місцевого самоврядування у розмірі 68 мільярдів гривень.
Економічна правда
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