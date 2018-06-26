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Місцева влада витрачає лише 3% своїх бюджетів на підготовку до зими - Зубко

Вівторок, 26 червня 2018, 14:35

Органи місцевого самоврядування витрачають лише 3% своїх бюджетів розвитку на підготовку до опалювального сезону.

Про це на селекторній нараді з питань підготовки до опалювального сезону наголосив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає Укрінформ.

"Разом з тим, ми бачимо, що на підготовку критичної інфраструктури до зими органи місцевого самоврядування витрачають лише 3% своїх бюджетів розвитку. Як можна за ці три відсотки належним чином підготуватись до опалювального сезону?", - сказав він.

Зубко наголосив, що в умовах фінансової децентралізації у місцевого самоврядування є всі можливості вчасно і належним чином підготуватись до опалювального сезону 2018/2019 років. 

За словами Зубка, за минулий рік доходи місцевих бюджетів становили 192 млрд гривень. 

"На 1 червня місцеві бюджети вже склали 89 мільярдів гривень, тоді як у 2017 році на цей день було 72 мільярди гривень", - додав віце-прем'єр-міністр.  

Він також повідомив, що на сьогодні накопичились залишки на казначейських рахунках органів місцевого самоврядування у розмірі 68 мільярдів гривень.

Економічна правда

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