Житомир хоче перейти на 100% відновлюваної енергетики

Українське місто Житомир стало першим містом у Східній Європі та на пострадянському просторі, що заявило про перехід на відновлювані джерела енергії до 2050 року.

Про це повідомляє прес-служба організації 350.org.

Повідомляється, що 22 червня міський голова Житомира Сергій Сухомлин та міжнародна неурядова організація 350.org підписали меморандум про співпрацю, який передбачає винесення рішення про енергетичний перехід на голосування сесією міської ради, розробку плану переходу міста на відновлювані джерела енергії, а також розробку першої в Україні кліматичної стратегії протягом наступного року.

"Зараз спільно з міжнародними партнерами ми працюємо над великою кількістю заходів з енергоефективності. Для нас також важливо зменшити рівень викидів CO2 у місті. Ведеться робота із переходу Житомира на LED-освітлення, термомодернізації об'єктів бюджетної сфери. Нами вже розроблено муніципальний енергетичний план, в процесі написання Концепції інтегрованого розвитку міста: напрацьовано 6 пріоритетів, одним з яких є "Зелене місто", - відзначив Сергій Сухомлин.

Також, мер Житомира в рамках співпраці з 350.org готується публічно заявити про ціль міста на Глобальному Кліматичному Саміті, що відбудеться у м.Сан-Франциско 12-14 вересня цього року. На заході зберуться представники урядів різних країн світу, щоб поставити амбітні цілі для збереження клімату на планеті, зокрема шляхом переходу на "зелену" відновлювану енергетику.

Представниця руху Юлія Мельник також повідомила, що вже ведуться нові переговори з місцевими органами влади. Тому в найближчі 2 місяці про перехід на 100% відновлюваних джерел енергії до 2050 року зможуть заявити ще кілька українських міст.

Економічна правда