Польща тестує новий залізничний маршрут в Китай через Україну

Польська залізнична компанія PKP LHS початку тестування нового маршруту в Китай.

Про це повідомляє ЦТС.

З Євротермінал в Славкуві, що належить PKP LHS, відправили пробний контейнер в Китай. По дорозі в Піднебесну він проїде по Транскаспійського маршруту, тобто по території України, Грузії, Азербайджану та Казахстану.

"Ми запускаємо маршрут, який коротше морського шляху і набагато дешевше, ніж повітряний транспорт. Він відповідає потребам експедиторів та операторів, які хочуть уникнути тривалого морського транспорту, обійти черзі на завантаження в азіатських портах, ефективно перетинати кордон з Європейським Союзом і забезпечувати доставку вантажів just -in-time ", - зазначив глава PKP LHS Збігнєв Трачіхлеб.

Запуск пробного контейнера був організований за сприяння австрійської компанії Far East Land Bridge ( "дочки" російської "РЖД Логістика"). Деталі проекту і співпраці між компаніями не повідомляються.

Раніше PKP LHS протестувала новий маршрут для доставки вантажів з Євросоюзу до Ірану. Цей шлях також пройшов через територію України. З Славкув в Астара, на кордоні з Азербайджаном, контейнер доставили 9 днів, у зворотному напрямку - за 13 днів.

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" веде переговори про встановлення єдиного тарифу з операторами польських залізниць для запуску контейнерного поїзда від Чорного моря до портів на півночі Польщі.

Економічна правда