У Львові побудують IT-парк на 14 тисяч місць
У Львові почнеться будівництво Innovation District ІТ Park вартістю 160 мільйонів доларів.
Про це йдеться в повідомленні львівського IT-кластеру, передає Delo.ua.
Парк розташується на ділянці розміром 10 гектарів і зможе вмістити 10 тис співробітників IT-індустрії і понад 4 тис співробітників суміжних галузей.
Комплекс буде складатися з 6 офісних будівель класу А загальною площею 164 тис кв метрів, трьох бізнес-центрів і готелю місткістю 150-200 номерів.
Крім того, там буде розміщена багатофункціональна зона, відведена для дозвілля та соціальних потреб. У ній облаштують торговий і спортивний центри, фуд-корт, конференц-зали, а також освітній кампус.
На 4 тис кв метрів кампуса будуть розміщені сучасні лабораторії, вільний доступ до яких отримають вчені і студенти навчальних закладів міста.
Як наголошується в повідомленні, ще до початку будівництва комплексу понад 60% площі вже зарезервували IT-компанії.
Будувати IT-парк буде компанія Galereja Centre, яка раніше побудувала торговий центр "Форум Львів".
Львівський IT-кластер об'єднує понад 80 технологічних компаній Львова.
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