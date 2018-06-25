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У Львові побудують IT-парк на 14 тисяч місць

Понеділок, 25 червня 2018, 13:25
 

У Львові почнеться будівництво Innovation District ІТ Park вартістю 160 мільйонів доларів.

Про це йдеться в повідомленні львівського IT-кластеру, передає Delo.ua.

 

Парк розташується на ділянці розміром 10 гектарів і зможе вмістити 10 тис співробітників IT-індустрії і понад 4 тис співробітників суміжних галузей.

Комплекс буде складатися з 6 офісних будівель класу А загальною площею 164 тис кв метрів, трьох бізнес-центрів і готелю місткістю 150-200 номерів.

Крім того, там буде розміщена багатофункціональна зона, відведена для дозвілля та соціальних потреб. У ній облаштують торговий і спортивний центри, фуд-корт, конференц-зали, а також освітній кампус.

На 4 тис кв метрів кампуса будуть розміщені сучасні лабораторії, вільний доступ до яких отримають вчені і студенти навчальних закладів міста.

Як наголошується в повідомленні, ще до початку будівництва комплексу понад 60% площі вже зарезервували IT-компанії.

 

Будувати IT-парк буде компанія Galereja Centre, яка раніше побудувала торговий центр "Форум Львів".

Львівський IT-кластер об'єднує понад 80 технологічних компаній Львова.

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