БКК оштрафували за імітацію упаковки Roshen

Антимонопольний комітет оштрафував "Київський булочно-кондитерський комбінат" на 326 тисяч гривень за використання упаковки, схожої за оформленням на упаковку "Кондитерської корпорації" Roshen".

Про це повідомляє прес-служба АМКУ за підсумками засідання комітету, що відбулося 21 червня.

"Оштрафовано ТОВ "Київський БКК" (м. Київ) на 326 052 грн за вчинення порушення, передбаченого статтею 4 Закону України "Про захист від недобросовісної конкуренції" у вигляді використання зазначеним товариством у господарській діяльності оформлення упаковки, схожого на оформлення упаковки виробництва дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "РОШЕН", - йдеться в повідомленні АМКУ.

Київський булочно-кондитерський комбінат входить в холдинг "Київхліб".

У січні 2018 року Господарський суд Києва заборонив "Київхлібу" використовувати упаковку торта "Казковий ключик", оскільки оформлення коробки майже повністю повторювало упаковку торта "Золотий ключик" від Roshen.

Нагадаємо, раніше корпорація виграла схожу суперечку у БКК в "справі "Київського торта".

Економічна правда