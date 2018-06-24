В Україні друкуватимуть гроші для інших країн

Національний банк та компанія Crane Currency підписали договір про співпрацю в галузі виготовлення грошових знаків.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Наш Банкнотно-монетний двір має повний цикл виготовлення грошей, від розроблення дизайну до виробництва захищеного паперу та, власне, друку банкнот. У кооперації з Crane Currency ми готові запропонувати увесь свій досвід та виробничі потужності для виготовлення грошових знаків на замовлення інших країн", - зазначив голова НБУ Яків Смолій.

За його словами, Національний банк пишається тим, що такий потужний, глобальний виробник банкнотного паперу, банкнот та технологій захисту грошей, як компанія Crane Currency, зацікавлений у співпраці з ним.

Президент компанії Crane Currency Аннемарі Уотсон у свою чергу зазначила, що під час минулорічного візиту була вражена сучасною технічною базою та технологічними можливостями і професійними якостями працівників Банкнотно-монетного двору. "Тому я сподіваюся, що цей договір стане основою для розширення спільних довгострокових проектів", - наголосила вона.

Документ має на меті врегулювання ділових відносин між Національним банком та компанією Crane Currency, що дає змогу розміщення іноземних замовлень на виробничих потужностях українського Банкнотно-монетного двору.

Водночас основним пріоритетом для Банкнотно-монетного двору є виробництво національної валюти, банкнотного паперу для неї та вітчизняних цінних паперів.

Як відомо, Crane Currency є відомою світовою компанією і надійним партнером більш як 50 центральних банків (США, Великобританії, Швеції, Мексики, Нігерії, Малайзії, Індії та інших), яким постачає захищені банкноти, банкнотний папір та захисні елементи.

Зокрема CraneCurrency майже 140 років постачає банкнотний папір для виготовлення валюти Сполучених Штатів Америки.

Комбінованій досвід Crane Currency в сфері дизайну, виробництва паперу і друку, а також довгострокових партнерських відносин з центральними банками багатьох країн світу налічує понад 200 років.

Економічна правда