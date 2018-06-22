В Україні сповільнилося зростання одного з ключових економічних показників
Промислове виробництво в Україні в травні поточного року зросло на 2,5% порівняно з відповідним місяцем минулого року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики.
При цьому у порівнянні з квітнем (3%) зростання промвиробництва в Україні сповільнилося.
Як наголошується, у січні-травні поточного року в порівнянні з відповідним періодом 2017 року промислове виробництво зросло на 2,6%.
В тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 2%, переробній – на 2,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 4,2%.
У Держстаті відзначають, що до квітня в травні цього року промислове виробництво зросло на 3,1%.
Нагадаємо, у квітні поточного року до аналогічного періоду минулого року промвиробництво зросло на 3%, березні - 1%, в лютому - 1,9%, а в січні - 3,6%.
Промвиробництво в Україні в 2017 році скоротилося на 0,1% після зростання на 2,4% в 2016 році.
Цьому передувало чотири роки спаду: в 2015 році промвиробництво скоротилося на 13%, у 2014 році - на 10,1%, в 2013 році - на 4,3%, у 2012 році - на 0,7%.
Економічна правда
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