В Україні сповільнилося зростання одного з ключових економічних показників

Промислове виробництво в Україні в травні поточного року зросло на 2,5% порівняно з відповідним місяцем минулого року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

При цьому у порівнянні з квітнем (3%) зростання промвиробництва в Україні сповільнилося.

Як наголошується, у січні-травні поточного року в порівнянні з відповідним періодом 2017 року промислове виробництво зросло на 2,6%.

В тому числі у добувній промисловості та розробленні кар’єрів – на 2%, переробній – на 2,4%, постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 4,2%.

У Держстаті відзначають, що до квітня в травні цього року промислове виробництво зросло на 3,1%.

Нагадаємо, у квітні поточного року до аналогічного періоду минулого року промвиробництво зросло на 3%, березні - 1%, в лютому - 1,9%, а в січні - 3,6%.

Промвиробництво в Україні в 2017 році скоротилося на 0,1% після зростання на 2,4% в 2016 році.

Цьому передувало чотири роки спаду: в 2015 році промвиробництво скоротилося на 13%, у 2014 році - на 10,1%, в 2013 році - на 4,3%, у 2012 році - на 0,7%.

Економічна правда