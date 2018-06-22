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Україна і Польща хочуть запустити поїзд Львів-Люблін

П'ятниця, 22 червня 2018, 17:40
 

Міністри інфраструктури Польщі і України домовилися про створення робочої групи для розробки оптимального залізничного сполучення між Любліном і Львовом.

Про це повідомляє сайт МІУ.

"До осені ми повинні визначитися з технічними деталями і вийти на оптимальне для обох країн рішення. Сподіваюся, восени ми проведемо зустріч міністрів інфраструктури України та Польщі у Львові і підпишемо відповідну угоду про запуск залізничного маршруту Люблін-Львів", - сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Сторони також обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема, розвиток транспортного коридору Via Carpatia, а також інтеграцію національної транспортної мережі до коридорів TEN-T.

Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" планує запустити потяг "Мукачево-Будапешт" на євроколії до кінця літа.

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Економічна правда

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