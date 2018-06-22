Україна і Польща хочуть запустити поїзд Львів-Люблін
Міністри інфраструктури Польщі і України домовилися про створення робочої групи для розробки оптимального залізничного сполучення між Любліном і Львовом.
Про це повідомляє сайт МІУ.
"До осені ми повинні визначитися з технічними деталями і вийти на оптимальне для обох країн рішення. Сподіваюся, восени ми проведемо зустріч міністрів інфраструктури України та Польщі у Львові і підпишемо відповідну угоду про запуск залізничного маршруту Люблін-Львів", - сказав міністр інфраструктури України Володимир Омелян.
Сторони також обговорили широке коло питань двостороннього співробітництва, зокрема, розвиток транспортного коридору Via Carpatia, а також інтеграцію національної транспортної мережі до коридорів TEN-T.
Нагадаємо, ПАТ "Укрзалізниця" планує запустити потяг "Мукачево-Будапешт" на євроколії до кінця літа.
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Економічна правда
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