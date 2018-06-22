Нацполіція почне працювати на пунктах пропуску митниці з наступного тижня - Продан

Співробітники Національної поліції почнуть працювати на пунктах пропусках митниці з наступного тижня.

Про це розповів в.о. голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан, передає "Інтерфакс-Україна".

"З наступного тижня Нацполіція буде вже працювати на пунктах пропуску і паралельно з митниками буде виконувати аналітичну роботу щодо ризикових груп товарів", - зазначив він.

Він також повідомив, що в п'ятницю Міністерство фінансів і Міністерство внутрішніх справ мають намір підписати спільний указ про механізм співпраці митників і поліцейських.

Як уточнили агентству в прес-службі ДФС, відомство не очікує змін у оформлення товарів, а також термінів їх проходження через держкордон.

"Хочу заспокоїти: всі заходи стосуватимуться тільки порушників і не завадять зовнішньоекономічній діяльності бізнесу, який працює в рамках законодавства", - написав в.о. глави відомства.

"Митники працюють лише в пунктах пропуску. В той же час Нацполіція має повноваження проводити заходи по боротьбі з контрабандою не тільки в пунктах пропуску, а й на всій митній території України", - додав Продан.

Нагадаємо, основними проблема в роботі митниці лишається недосконале митне законодавство, корупція та хабарництво, а також недостатня прозорість та відкритість митниці.

Економічна правда