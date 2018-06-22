Фонд гарантування провалив продаж боргів Жеваго з величезною знижкою

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб не зміг провести "голландський" аукціон з продажу прав вимоги "Дельта банку" по кредиту на 1,28 мільярда гривень.

Про це свідчать дані майданчику Prozorro.Продажі.

Покупців на цей актив не знайшлося, при тому, що ціна на нього знижувалася до 255,1 млн грн.

У заставі по кредиту знаходиться обладнання цехів збірки, зварювання, фарбування, яке розташоване в Кременчуці Полтавської області.

Згідно з судовими матеріалами, боржником є ​​група АвтоКрАЗ, підконтрольна бізнесменові і нардепу Костянтину Жеваго, пише Finbalance.

Відзначимо, що 31 травня мав відбутися "голландський" аукціон з продажу прав вимоги банку "Фінанси та кредит" на 3,5 млрд грн за низкою кредитних договорів з групою АвтоКрАЗ.

Однак 30 травня виконавча дирекція ФГВФО прийняла рішення про зняття з торгів відповідного лота - у зв'язку з отриманням листа від секретаря РНБО про відстрочку продажу прав вимоги за кредитними договорами, в забезпеченні за якими є акції компанії Мотор Січ.

Економічна правда