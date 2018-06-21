Всі розділи
Укр / Рус

В уряді спростували черговий міф про субсидії

Четвер, 21 червня 2018, 14:30

Розлучене подружжя, яке не має неповнолітніх дітей, не має відображати у своїх деклараціях доходи одне одного, якщо вони зареєстровані і проживають окремо.

Про це повідомляється на сторінці уряду в Facebook.

 

Щоправда, якщо розлучена сім'я має неповнолітніх дітей, у декларації потрібно відобразити матір або батька дитини. Це залежить від того, з ким проживає дитина.

Тоді необхідно звернутися до комісії з питань призначення житлових субсидій - щоб доходи того з батьків, який не зареєстрований та не проживає з дитиною, не включалися до сукупного доходу домогосподарства.

Разом із заявою потрібно надати документ, що дитина проживає із заявником. Йдеться про довідку з ЖЕКу, сільської чи селищної ради.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: з наступного опалювального сезону розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири або має тіньову зайнятість.

Читайте також: Спалити 25 мільярдів, або Чому субсидіант витрачає на 20% більше газу за сусіда

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

субсидії
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Уряд готує монетизацію субсидій з 2019 року 15 червня 2018, 10:25
Мінфін перевірить законність отримання субсидій 4 червня 2018, 20:40
Спалити 25 мільярдів, або Чому субсидіант витрачає на 20% більше газу за сусіда 29 травня 2018, 17:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті