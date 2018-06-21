В уряді спростували черговий міф про субсидії

Розлучене подружжя, яке не має неповнолітніх дітей, не має відображати у своїх деклараціях доходи одне одного, якщо вони зареєстровані і проживають окремо.

Про це повідомляється на сторінці уряду в Facebook.

Щоправда, якщо розлучена сім'я має неповнолітніх дітей, у декларації потрібно відобразити матір або батька дитини. Це залежить від того, з ким проживає дитина.

Тоді необхідно звернутися до комісії з питань призначення житлових субсидій - щоб доходи того з батьків, який не зареєстрований та не проживає з дитиною, не включалися до сукупного доходу домогосподарства.

Разом із заявою потрібно надати документ, що дитина проживає із заявником. Йдеться про довідку з ЖЕКу, сільської чи селищної ради.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: з наступного опалювального сезону розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири або має тіньову зайнятість.

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Економічна правда