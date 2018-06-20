У Косюка кажуть, що експортують курятину в ЄС за правилами

Компанія "Миронівський хлібопродукт" Юрія Косюка спростовує звинувачення в порушенні умов договору про асоціацію з ЄС щодо експорту курятини.

Про це ЕП повідомили в прес-службі компанії.

"МХП та інші виробники курятини, що є сертифікованими та поставляють курятину до країн ЄС, грають абсолютно за тими правила, що прописані в Угоді про асоціацію з ЄС", - заявили у прес-службі.

"Для кожного виду продукції існує митний код (CN code), а також система кодування продукції BTI. То ж ми поставляємо продукцію виключно у законному полі та відповідно до угоди", - прокоментували у МХМ.

У 2017 році експорт МХП становив близько 220 тис. тон курятини, з яких в ЄС – близько 30% від обсягу, тобто близько 64 тис. тонн м’яса птиці.

За даними агрохолдингу, загальний обсяг експорту курятини з України до країн ЄС становив близько 80 тис. тонн, тоді як експорт курятини з країн ЄС до України становив близько 165 тис. тон, тобто вдвічі більше, ніж експорт курятини з України.

"Країни ЄС щорічно споживають близько 13 млн тонн курятини, а Україна поставляє на цей ринок близько 0,6% від споживання. Що стосується імпорту до ЄС, то щорічно ЄС імпортує близько 800-900 тис. тонн курятини, 50% з яких квотовано для виробників із Бразилії та Таїланду, квота України складає близько 4%", - додали в компанії.

В МХП заявили, що звинувачення з боку експертів ЄС щодо "гри не за правилами" є абсолютною брехнею.

"Ми розуміємо, що кожна держава, а у нашому випадку, ЄС, захищають інтереси фермерів та виробників курятини країн ЄС. Це правильно. Але це не повинно бути зроблено через звинувачення, які стосуються експорту продукції МХП до країн ЄС", - зазначили в прес-службі.

Раніше європейське видання опублікувало інформацію про те, що українська компанія МХП, на частку якої припадає половина виробництва курячого м'яса в Україні, знайшла спосіб обійти тарифи і обмежувальні імпортні квоти ЄС для поставок курячого філе.

Відповідно до торгового договору, Україна отримала право експортувати курячу грудинку з кісткою.

"Курятина з кісткою відправляється на заводи ЄС, де кістку відрізають і продають як куряче філе", - йдеться в статті.

"Миронівський хлібопродукт" є найбільшим виробником курятини в Україні. Займається також виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки.

На європейський ринок МХП поставляє охолоджені напівтуші курей, які переробляються, на власних підприємствах компанії в Нідерландах і Словаччині.

Економічна правда