В'їзд до центру Києва пропонують зробити платним

Вирішити проблему парковок в Києві можна введенням оплати за в'їзд в центральне ядро ​​столиці, а також будівництвом перехоплюючих паркінгів на в'їзді в столицю.

Про це заявили в комунальному об'єднанні "Київгенплан", повідомляється на сторінці в Facebook.

За інформацією підприємства, в Києві зареєстровано понад 900 тис автомобілів, з них 767 тис - легкові.

З метою вирішення проблеми з парковками в столиці була розроблена "Схема розміщення гаражів та автостоянок в Києві". Вона передбачає звільнення проїжджих частин вулиць від стоянок автотранспорту, зменшення кількості в'їжджаючих машин, розрахунок місць під перехоплюючі паркінги, обмеження в'їзду автомобілів в центральну частину міста, забезпечення населення Києва необхідними розрахунково-нормативними паркомісцями.

З інших регіонів України і населених пунктів Київської області в місто щодня вранці в'їжджає близько 100 тис автомобілів, з яких близько 70 тис легкових автомобілів.

Більшість з них прямує через центральну частину Києва в зв'язку з недостатньою кількістю об'їзних магістралей.

Згідно з даними "Київгенплану", 10% легкових автомобілів (орієнтовно 7 тис машино-місць) можливо перехопити на в'їздах в місто, розмістивши перехоплюючі паркінги.

Також для обмеження в'їзду в центральну частину міста передбачається розміщення перехоплюючих паркінгів на кордоні центрального ядра.

Таким чином, на думку фахівців Інституту Генплану, частина населення пересяде на громадський транспорт.

Крім того, пропонується обмежити будівництво паркінгів, встановити тарифи на парковку з індексом збільшення на центральну зону, а також поступово ввести платний в'їзд в центральне ядро ​​міста.

До того ж, вирішенню проблеми з транспортом у Києві буде сприяти завершення будівництва Подільського мостового переходу, будівництво правобережних підходів до Подільського та Дарницького мостових переходів через Дніпро.

Нагадаємо, 27 вересня 2018 року набуде чинності Закон про реформування сфери паркування транспортних засобів, зміну правил паркування та евакуації.

Детальніше про нововведення рекомендуємо прочитати за посиланням.

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Delo.ua