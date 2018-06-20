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Україна піднялася в рейтингу цифрової конкурентоспроможності

Середа, 20 червня 2018, 16:55

Україна зайняла 58 місце з 63 у рейтингу конкурентоспроможності в цифровому середовищі, піднявшись за на два рядки.

Про це йдеться в дослідженні швейцарської бізнес-школи IMD.

Дослідження формується на основі трьох напрямків: "Знання", "Технології" і "Готовність до майбутнього".

Всього використовуються 50 критеріїв, 30 з яких посилаються на статистичні дані, а 20 формуються за результатами опитувань.

Згідно зі звітом, за рік Україна продемонструвала поліпшення в знаннях (з 45 на 39 місце) і технологіях (з 62 на 61). Показники "Готовність до майбутнього" залишилися колишніми.

 

Слабкими сторонами України дослідники вважають захист прав на інтелектуальну власність, банки і фінансові сервіси, високі інвестиційні ризики, кібербезпеку і піратство.

Сильними - запуск бізнесу, швидкість інтернет-підключень, e-демократію, використання великих даних і якість навчання: в Україні високе співвідношення вчителів і учнів, багато жінок-дослідниць і випускників наукових спеціальностей.

Рейтинг цифровий конкурентноздатності очолили США. На другому місці - Сінгапур. Закриває трійку - Швеція.

 

Нагадаємо, згідно з іншим дослідженням, 72% українців знають про криптовалюти, а 13% володіють ними.

Економічна правда

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