Гройсман про зарплати шахтарям: У мене немає друкарського верстату

Прем'єр-міністр доручив профільним відомствам напрацювати рішення щодо погашення заборгованості із виплати зарплати шахтарям, а також повідомив, що ініціюватиме перевірку усієї державної вугільної галузі.

Про це Володимир Гройсман сказав на засіданні уряду.

"Розумію, що самі шахтарі ні в чому не винні, а на їхніх проблемах можуть спекулювати. Хлопці мають отримувати заробітну плату, і тому є доручення Мінфіну спільно з Міністерством енергетики внести пропозиції уряду, яким чином у рамках бюджету це можна збалансувати та виплатити заробітну плату", - сказав Гройсман.

За його словами, проблему цього року буде вирішено, але тут є певні питання.

"У мене немає друкарського верстату. І в минулому та позаминулому році ми підставляли своє плече, але у самій вугільній промисловості є багато питань, я маю на увазі у державному секторі", - сказав прем'єр-міністр.

Він зазначив, що буде ініціювати перевірки усієї державної вугільної промисловості.

"У мене є небезпідставні дані про те, що не все доходить до бюджету і не все доходить до шахтарів. Ми запропонуємо варіанти як глибинно вивчити цю проблему, так щоб залучити громадськість, експертів", - зауважив Гройсман.

20 червня під Кабміном близько півсотні шахтарів вимагали погашення заборгованості із виплати зарплати.

Напередодні, 19 червня, близько двох сотень працівників вугільної промисловості під Верховною Радою вимагали ухвалення законопроекту №8362, яким пропонується збільшити видатки держбюджету на 2018 рік за програмою "Здійснення заходів із забезпечення вітчизняного виробництва вугільної продукції та подальшого реформування сектору вугільної промисловості" на 2,8 млрд грн.

За даними Незалежної профспілки гірників, заборгованість із зарплати перед шахтарями державних вугледобувних підприємств становить 761,1 млн грн.

Економічна правда