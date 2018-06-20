Автогаз на заправках перейшов до зростання

У період з 19 по 20 червня вартість скрапленого газу на заправках в Україні зросла на 4-30 копійок за літр.

Про це повідомляє Нафторинок.

Так в мережі АЗС східній Parallel, автогаз подорожчав на 20 коп./л до 13,39 грн/л, тернопільського "Автотехсервіс" - на 30 коп./л до 13,50 грн/л. У свою чергу, на заправках кіровоградського "Рур Груп" скраплений газ зріс на 10 коп./л - до 13,29 грн/л, а на АЗС одеського "Катрал Південь" - на 4 коп./л - до 13,17 грн/л.

Нагадаємо, ціни на нафту повернулися до зростання після зниження.

Економічна правда