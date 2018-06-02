Apple допоможе користувачам боротися з інтернет-залежністю

У новій операційній системі Apple з'явиться нова розробка компанії, що дозволяє користувачам боротися із залежністю від пристроїв.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Набір інструмент об'єднали під назвою Digital Health. Він буде допомагати користувачам Apple контролювати час, проведений ними за своїми пристроями і окремими додатками.

Нова функція повинна з'явитися в налаштуваннях нової iOS.

Нагадаємо, компанія Apple запустила сайт, де користувачі можуть знайти всю інформацію, яку компанія зберігає про них.

Економічна правда