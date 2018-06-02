Всі розділи
Укр / Рус

Apple допоможе користувачам боротися з інтернет-залежністю

Субота, 2 червня 2018, 17:10

У новій операційній системі Apple з'явиться нова розробка компанії, що дозволяє користувачам боротися із залежністю від пристроїв.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Набір інструмент об'єднали під назвою Digital Health. Він буде допомагати користувачам Apple контролювати час, проведений ними за своїми пристроями і окремими додатками.

Нова функція повинна з'явитися в налаштуваннях нової iOS.

Нагадаємо, компанія Apple запустила сайт, де користувачі можуть знайти всю інформацію, яку компанія зберігає про них.

Економічна правда

Apple
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Apple блокує оновлення Telegram у РФ 30 травня 2018, 18:00
Apple створила сайт з усіма даними своїх користувачів 29 травня 2018, 11:55
Суд зобов'язав Samsung заплатити Apple 539 мільйонів доларів 25 травня 2018, 11:20
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті