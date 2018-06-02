Apple допоможе користувачам боротися з інтернет-залежністю
Субота, 2 червня 2018, 17:10
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У новій операційній системі Apple з'явиться нова розробка компанії, що дозволяє користувачам боротися із залежністю від пристроїв.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.
Набір інструмент об'єднали під назвою Digital Health. Він буде допомагати користувачам Apple контролювати час, проведений ними за своїми пристроями і окремими додатками.
Нова функція повинна з'явитися в налаштуваннях нової iOS.
Нагадаємо, компанія Apple запустила сайт, де користувачі можуть знайти всю інформацію, яку компанія зберігає про них.
Економічна правда