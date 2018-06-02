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Visa частково відновила роботу після збою

Субота, 2 червня 2018, 13:40
 

Робота платіжної системи Visa частково відновлена.

Про це повідомляє Liga.net.

У компанії заявили, що збій в обслуговуванні карт в Європі і Великобританії не був пов'язаний з хакерською атакою.

Відзначається, що власники карт Visa тепер можуть їх використовувати.

"Ми в даний час працюємо на рівні, близькому до звичайного", - відзначили в компанії.

У Visa пояснили, що проблема була пов'язана з апаратним збоєм.

"У нас немає причин вважати, що це пов'язано з яким-небудь несанкціонованим доступом або шкідливим подією", - заявили в компанії.

Нагадаємо, у роботі міжнародної платіжної системи Visa відбувся масштабний збій при проведенні транзакцій на території Європи.

Економічна правда

Visa
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