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До 2050 року поїздка по ЄС буде займати в середньому півгодини

Субота, 2 червня 2018, 08:30

Згідно зі стратегією Євросоюзу щодо розвитку транспортних коридорів в мережі TEN-T, до 2050 року поїздка по ЄС буде займати в середньому півгодини.

Про це повідомляє ЦТС.

Передбачається, що нова транспортна мережа з'єднає 94 порти, 38 аеропортів, а також 15 тис кілометрів модернізованих швидкісних залізниць.

"Завдання TEN-T - з'єднати континент як із заходу на схід, так і з півночі на південь в мінімальні терміни", - зазначив експерт PricewaterhouseCoopers Паоло Джуглімінетті.

У березні 2018 року проект розширили - з'явився новий план щодо підвищення військової мобільності в рамках Євросоюзу і за його межами.

Як розповів Джуглімінетті, в період 2021-2027 на його реалізацію направлять 6,5 млрд євро.

Економічна правда

транспорт ЄС
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