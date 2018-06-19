Мінінфраструкури завершило розробку методики нарахування портових зборів

Міністерство інфраструкури завершило розробку методики нарахування портових зборів.

Про це на своїй сторінці Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Завершили дворічну роботу над Методикою нарахування портових тарифів і зборів.

Вона доступна на нашому сайті для публічного обговорення, після цього стане юридичним документом. Відтоді всі портові тарифи і збори повинні будуть нараховуватися лише обґрунтовано, а не в довільному порядку", - заявив міністр.

"Єврокомісія лише цього року розпочинає зобов’язувати морські порти держав-членів встановлювати обґрунтовані тарифи і розробляти таки методики", - додав він.

Економічна правда