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Мінінфраструкури завершило розробку методики нарахування портових зборів

Вівторок, 19 червня 2018, 20:50
 

Міністерство інфраструкури завершило розробку методики нарахування портових зборів.

Про це на своїй сторінці Facebook написав міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Завершили дворічну роботу над Методикою нарахування портових тарифів і зборів.
Вона доступна на нашому сайті для публічного обговорення, після цього стане юридичним документом. Відтоді всі портові тарифи і збори повинні будуть нараховуватися лише обґрунтовано, а не в довільному порядку", - заявив міністр.

"Єврокомісія лише цього року розпочинає зобов’язувати морські порти держав-членів встановлювати обґрунтовані тарифи і розробляти таки методики", - додав він.

Економічна правда

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