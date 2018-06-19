Кіберполіція викрила хакера, який зламував соцмережі і розповсюджував вірус

Поліцейські також задокументували його причетність до розповсюдження шкідливого програмного забезпечення для мобільних телефонів, яке надавало доступ зловмиснику до приватної інформації власника гаджету.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції.

"Поліцейські встановили, що житель Львівської області, володіючи необхідними навичками у сфері програмування, створив інтернет-сайт xakercki-poslygu[.]hol.es. На цьому сайті зловмисник пропонував свої послуги щодо зламу облікових записів, електронних скриньок тощо. Усі листування між ним та клієнтами відбувалося за допомогою закритої спільноти, яку адміністрував зловмисник у цій же соціальній мережі", - йдеться у повідомленні.

У кіберполіції відзначили, що під час спілкування з клієнтами він також надсилав їм посилання на, нібито, форму зворотнього зв’язку. Натомість – користувачі потрапляли на фішингову сторінку, за допомогою якої відбувалася компрометація логінів та паролів користувачів соціальної мережі.

Надалі, зловмисник перевіряв отримані дані авторизації по всіх соціальних мережах та популярних веб-ресурсах. Отримавши доступ до облікових записів, блокував власникам до них доступ, шляхом зміни паролю. За повернення доступу хакер вимагав гроші. Суми, які він запрошував, коливалися в залежності від платоспроможності жертви.

Крім цього, у цій же спільноті, під виглядом додатку для злому соціальних мереж, зловмисник розмістив для вільного завантаження шкідливе програмне забезпечення. Воно призначалося для несанкціонованого втручання в роботу мобільних телефонів з операційною системою "Android", у результаті чого хакер мав змогу переглядати телефонну книжку, фотографії та записи вхідних та вихідних викликів жертви.

Зазначається, що підозрюваному вже оголошено про підозру у вчиненні більше двох десятків злочинів, а справу скеровано до суду.



Нагадаємо, кіберполіція викрила групу онлайн-шахраїв, які створили мережу фейкових веб-обмінників по конвертації криптовалюти.

Економічна правда