Торговельна війна: в Китаї застерегли Трампа від "остаточної втрати розуму"
Китай пригрозив комплексними заходами у відповідь у разі введення Сполученими Штатами додаткових мит.
Про це йдеться у заяві речника міністерства комерції Китаю.
"Якщо американська сторона остаточно втратить розум і опублікує новий перелік (мит), Китай застосує комплексні заходи у відповідь, які стануть комбінацією кількісного і якісного підходу, щоб стати сильним контрзаходом" - йдеться у заяві.
Заява стала відповіддю на погрози президента США Дональда Трампа ввести додаткові мита в розмірі 10% на товари з КНР на суму $200 млрд.
"Ця практика екстремального тиску і шантажу є відхиленням від консенсусу, досягнутого сторонами у багатьох випадках, вона розчарувала міжнародну спільноту" - зазначили в китайському уряді.
Також у Китаї звинуватили США у розв’язанні торгової війни і порушенні законів ринку.
"Відповідь Китаю буде спрямована на захист інтересів нашої країни і нашого народу" - йдеться у заяві.
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