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Торговельна війна: в Китаї застерегли Трампа від "остаточної втрати розуму"

Вівторок, 19 червня 2018, 10:26

Китай пригрозив комплексними заходами у відповідь у разі введення Сполученими Штатами додаткових мит.

Про це йдеться у заяві речника міністерства комерції Китаю.

"Якщо американська сторона остаточно втратить розум і опублікує новий перелік (мит), Китай застосує комплексні заходи у відповідь, які стануть комбінацією кількісного і якісного підходу, щоб стати сильним контрзаходом" - йдеться у заяві.

Заява стала відповіддю на погрози президента США Дональда Трампа ввести додаткові мита в розмірі 10% на товари з КНР на суму $200 млрд.

"Ця практика екстремального тиску і шантажу є відхиленням від консенсусу, досягнутого сторонами у багатьох випадках, вона розчарувала міжнародну спільноту" - зазначили в китайському уряді.

Також у Китаї звинуватили США у розв’язанні торгової війни і порушенні законів ринку.

"Відповідь Китаю буде спрямована на захист інтересів нашої країни і нашого народу" - йдеться у заяві.

Європейська правда

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