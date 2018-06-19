Нафта дешевшає після різкого зростання напередодні

Ціни на нафту еталонних марок опускаються на торгах у вівторок на побоюваннях зростання видобутку в ОПЕК і уповільнення зростання світової економіки через конфлікт США і Китаю в зовнішній торгівлі.

Про це свідчать дані торгів, передає "Інтерфакс-Україна".

Ціна серпневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 8:19 зменшилася на 0,49 долара (0,65%) - до 74,85 долара за барель. У понеділок контракти підскочили в ціні на 1,9 долара (2,59%) - до 75,34 долара за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на липень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилася до цього часу на 0,42 долара (0,64%) - до 65,43 долара за барель. За підсумками минулої сесії контракти подорожчали на $0,79 (1,21%) - до 65,85 долара за барель.

У понеділок міністр енергетики Еквадору Карлос Перес підтвердив, що Саудівська Аравія і Росія внесли пропозицію про підвищення нафтовидобутку в країнах ОПЕК+ на 1,5 млн барелів на добу, які будуть розподілені по країнах. Еквадор готовий збільшити видобуток на 20-25 тис. б/д в разі необхідності, зазначив міністр.

При цьому Перес додав, що майбутня зустріч у Відні може бути важкою і що Еквадор задоволений поточними цінами на нафту.

Тим часом напередодні поінформовані джерела повідомили, що члени ОПЕК обговорюють компромісну угоду, яка дозволить збільшити нафтовидобуток на 300-600 тис. б/д протягом декількох наступних місяців.