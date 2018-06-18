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Рада може взятися за "бляхарів" вже у вівторок

Понеділок, 18 червня 2018, 20:00

Верховна Рада у вівторок може розглянути в першому читанні законопроекти зі змінами до Податкового та Митного кодексів щодо питань про автомобілі на іноземних номерах.

Про це під час погоджувальної ради заявила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, передає "Інтерфакс-Україна".

"Нам треба перенести цю дискусію на рівень сесійної зали і рухатися далі. Питання надскладне і давно потребує нашого розгляду", - сказала вона.

"Ці законопроекти є компромісними, вони напрацьовані спільно з усіма гілками влади, громадськими активістами, експертами, представниками "Автоєвросили", - зазначила Южаніна, закликавши поставити ці законопроекти до порядку денного на 19 червня.

Зокрема, законопроект №8488 пропонує встановити штрафи за порушення термінів перебування автомобілів на закордонних номерах у режимі транзиту.

Крім нинішнього штрафу розміром 8,5 тис. за порушення терміну більше, ніж на десять діб, пропонується впровадити санкцію за порушення терміну від 20 до 30 діб - 85 тис. гривень, понад 30 діб (а також втрата або розукомплектація транспортних засобів) - 170 тис. гривень штрафу, або конфіскацію авто за рішенням суду, свідчить оприлюднений на парламентському сайті текст законопроекту.

Згідно з документом, штраф за порушення термінів перебування автомобіля в режимі тимчасового ввезення пропонується встановити на рівні 17 тис. гривень у разі перевищення терміну від 10 до 20 діб, 85 тис. гривень - до 30 діб, а більше місяця - 170 тис. гривень або конфіскація.

Крім цього, проект закону пропонує зобов'язати Державну фіскальну службу в автоматичному режимі інформувати Державну прикордонну службу та Національну поліцію про порушників митних правил тимчасового ввезення або переміщення автомобілів з іноземною реєстрацією, зазначається в документі.

Як повідомлялося, 15 червня у парламенті зареєстрували два законопроекти: зі змінами до Податкового кодексу про зниження акцизного податку з авто (№8487), а також про заборону на митне оформлення машин, що не відповідають стандарту Євро-5, та посилення контролю за переміщенням і використанням авто, зареєстрованих в інших державах (№8488).

Більше детально читайте у матеріалі: Нові правила для імпортних авто. Що Рада пропонує зробити з "євробляхами"

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