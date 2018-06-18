Тютюновий гігант переводить українські активи на тверде паливо

Харківська тютюнова фабрика Філіп Морріс Україна планує до вересня завершити будівництво твердопаливного котла потужністю 3,8 МВт перевести свою фабрику з газу на тверде паливо.

Про це журналістам повідомив заступник генерального директора фабрики Ігор Крошко, передає Liga.net.

За його словами, вартість проекту становитиме сумарно 63 млн гривень.

"В якості палива можуть бути використані будь-які види гранульованого біопалива, що дозволить в рази зменшити викиди парникових газів. Продуктивність котла - 6 тонн пари на годину. Потужність - 3,8 МВт", - повідомив Крошко.

За його словами, котел повинен покривати потреби фабрики в теплі практично повністю.

Крошко також додав, що економія при переході від газу на поновлювані джерела енергії становитиме близько 15 млн гривень на рік.

Після завершення будівництва компанія має намір інвестувати в будівництво додаткових складів для зберігання нетютюнових матеріалів.

У 2017 році інвестиції в фабрику перевищили 11 млн доларів (розширення виробничих потужностей, модернізація складських приміщень, запуск інноваційних продуктів і нових форматів - для експорту та внутрішніх ринків). При цьому загальний обсяг інвестицій у виробничі потужності за час роботи афілійованих компаній Філіп Морріс Інтернешнл (ФМІ) в Україні становив 348 млн доларів.

ФМІ - один з найбільших світових виробників тютюнових виробів. Випускає сигарети більш ніж на 40 фабриках і продає їх в 180 країнах. В Україні афілійовані компанії ФМІ працюють більше 20 років. Виробляють продукцію на фабриці в Харківській області.