Власникам "Гаврилівських курчат" знизили заставу до 5 мільйонів

Апеляційний суд Києва знизив розмір застави для власників компанії "Агромарс" Марини та Євгенія Сігалів до 5 мільйонів гривень для кожного з початкових 90 та 80 мільйонів гривень відповідно.

Про це повідомив "Економічній правді" адвокат Марини Сігал Сергій Вернидубов.

"Апеляційний суд зменшив розмір застави до 5 млн грн по кожному з учасників справи", - сказав адвокат.

Розмір застави для Івана Зозулі – керівника одного із структурних підрозділів "Агромарсу" – так само знижений з 84 млн до 5 млн грн.

Марина Сігал була звільнена з-під варти з внесенням застави в 90 млн грн в понеділок, 11 червня.

Адвокат додав, що сьогодні з-під варти мають бути звільнені Євген Сігал та Іван Зозуля.

Наразі слідство триває.

Власників птахофабрики правоохоронці затримали за підозрою в організації пташиного могильника та забрудненні навколишнього середовища на Київщині.

У ГПУ розповідають, що викрили "численні факти порушення" правил екологічної безпеки та санітарних норм аграрним холдингом, який задля заощадження коштів, замість переробки та утилізації, організував утилізацію відходів шляхом їх захоронення на земельних ділянках та створення сміттєзвалищ-могильників.

Крім того, зазначається в повідомленні, підприємство викидає в повітря надмірний об'єм забруднюючих речовин.

Забруднення земельних ділянок "Агромарсом" оцінено слідством у 19 млн грн збитків, викиди забруднювальних речовин без відповідних дозволів — у 36 млн грн, а збиток за незаконний видобуток природних ресурсів — у 197 млн.

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Оксана Пирожок, ЕП