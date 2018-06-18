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Держбанк почав випускати новий тип банківських карток

Понеділок, 18 червня 2018, 14:18
 

Ощадбанк почав випуск prepaid-карт, які можна завантажити в смартфон для проведення безконтактних оплат без необхідності ставати клієнтом Ощадбанку і отримувати пластикову платіжну карту.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Prepaid-карта не має фізичного носія і не прив'язана до інших карт і карткових рахунків.

Щоб отримати таку карту, не обов'язково бути клієнтом Ощадбанку, не потрібно відвідувати його відділення та надавати ідентифікаційні документи (паспорт або ІПН).

Для отримання і активації карти достатньо зателефонувати в контакт-центр Ощадбанку, встановити пін-код і за допомогою чат-бота отримати реквізити карти.

При необхідності її реквізити можна додати в електронні гаманці Google Pay і Ощад PAY.

Карта призначена для зручного та безпечного здійснення на території України розрахунків в мережі Інтернет, безконтактних оплат смартфоном в торгово-сервісній мережі, операцій в "Ощад 24/7".

Поповнювати цифрову prepaid-карту можна в POS-терміналах у відділеннях Ощадбанку і P2P-переказами з карт будь-яких банків України.

Важливою перевагою є те, що її неможливо втратити або украсти.

Економічна правда

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