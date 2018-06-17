Nissan "заморозила" розробку водневої автівки

Компанія Nissan заявила, що вирішила заморозити проект спільної розробки з компаніями Daimler і Ford автомобіля на паливних елементах.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Nhk World-Japan.

"Офіційні представники компанії Nissan заявили, що перспективи використання автомобілів на паливних елементах найближчим часом видаються малоймовірними", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, автомобілі на паливних елементах приводяться в рух завдяки енергії, що виробляється в процесі хімічної реакції з участю водню і кисню. Ці автомобілі називають повністю екологічно чистими, оскільки вони викидають в атмосферу тільки воду.

Керівництво компанії Nissan заявило, що висока ціна самого автомобіля, а також повільні темпи встановлення водневих автозаправних станцій заважають впровадженню в життя автівок, що працюють на паливних елементах. У зв'язку з цим компанією було прийнято рішення про заморожування проекту.

Економічна правда