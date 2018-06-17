Обвинуваченому в поширенні вірусу Petya загрожує штраф
Обвинувачений в поширенні вірусу Petya (Not.Petya) уродженець Росії не з'явився на суд.
Про це повідомляє FinClub.
В Нікопольський міський районний суд Дніпропетровської області 11 червня надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням "громадянина Н." у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361-1 КК України.
Йдеться про створення з метою використання, розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут за фактами масштабних кібератак вірусу Petya (Not.Petya).
Згідно з обвинувальним актом, зазначена особа є громадянином України, уродженцем Російської Федерації, проживає в Нікополі.
Підготовче судове засідання було призначено на 15 червня. "Але на призначену дату обвинувачений не з'явився. На електронну адресу суду надійшло його заяву про неможливість прибути на судове засідання, в зв'язку з чим він просив суд перенести слухання на іншу дату. У справі оголошено перерву до 27 червня о 12:30", - повідомили в прес-службі суду.
Йому загрожує штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні работиі на термін до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією програмних або технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.
Як відомо, 27 червня 2017 року низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.
Також вірус паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.
Вірус шифрував файли на зараженому комп’ютері і виводив на екрані повідомлення з вимогою перевести на вказаний гаманець суму в біткоінах, еквівалентну 300 доларів.
СБУ повідомляло, що до атаки вірусу причетні спецслужби РФ.
Американське видання New York Times стверджувало, що вірус Petya розробили в Агентстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.
Центральне розвідувальне управління США у своєму звіті заявляло, що військові хакери РФ у 2017 році здійснили кібератаку проти України у спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.
Економічна правда