Обвинуваченому в поширенні вірусу Petya загрожує штраф

Обвинувачений в поширенні вірусу Petya (Not.Petya) уродженець Росії не з'явився на суд.

Про це повідомляє FinClub.

В Нікопольський міський районний суд Дніпропетровської області 11 червня надійшло кримінальне провадження за обвинуваченням "громадянина Н." у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361-1 КК України.

Йдеться про створення з метою використання, розповсюдження або збут шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут за фактами масштабних кібератак вірусу Petya (Not.Petya).

Згідно з обвинувальним актом, зазначена особа є громадянином України, уродженцем Російської Федерації, проживає в Нікополі.

Підготовче судове засідання було призначено на 15 червня. "Але на призначену дату обвинувачений не з'явився. На електронну адресу суду надійшло його заяву про неможливість прибути на судове засідання, в зв'язку з чим він просив суд перенести слухання на іншу дату. У справі оголошено перерву до 27 червня о 12:30", - повідомили в прес-службі суду.

Йому загрожує штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні работиі на термін до 2 років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією програмних або технічних засобів, призначених для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку, які є власністю винної особи.

Як відомо, 27 червня 2017 року низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya.

Також вірус паралізував роботу Кабміну та вивів з ладу електронний документообіг Чорнобильської атомної електростанції.

Вірус шифрував файли на зараженому комп’ютері і виводив на екрані повідомлення з вимогою перевести на вказаний гаманець суму в біткоінах, еквівалентну 300 доларів.

СБУ повідомляло, що до атаки вірусу причетні спецслужби РФ.

Американське видання New York Times стверджувало, що вірус Petya розробили в Агентстві національної безпеки США, звідки його викрали хакери.

Центральне розвідувальне управління США у своєму звіті заявляло, що військові хакери РФ у 2017 році здійснили кібератаку проти України у спробі підірвати фінансову систему держави на тлі війни з проросійськими бойовиками.

Економічна правда