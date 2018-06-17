Індія підвищить мита на 30 видів товарів з США
Неділя, 17 червня 2018, 14:15
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Нагадаємо, американські ввізні мита на сталь і алюміній встановлені на рівні 25% і 10% відповідно. Таким чином влада США розраховують підтримати власних виробників металів. Рішення Вашингтона викликало протест Китаю, Канади і Мексики, країн ЄС.
Індійська влада ухвалила рішення підвищити тарифи на ввезення 30 видів товарів з США.
Про це повідомляє Комерсант із посиланням на Indian Express.
Це буде зроблено у відповідь на введення Вашингтоном імпортних мит на сталь і алюміній.
Список товарів переданий в СОТ. На сільгосппродукцію і металеві вироби тарифи виростуть до 50%. За рахунок таких заходів Делі розраховує компенсувати 239 млн доларів збитків.
Нагадаємо, американські ввізні мита на сталь і алюміній встановлені на рівні 25% і 10% відповідно. Таким чином влада США розраховують підтримати власних виробників металів. Рішення Вашингтона викликало протест Китаю, Канади і Мексики, країн ЄС.
Економічна правда