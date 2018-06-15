Глава МВФ: В торговельній війні переможців не буде

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард застерегла президента США Дональда Трампа від торгової війни.

Про це вона сказала прес-конференції у Вашингтоні в зв'язку з публікацією доповіді, присвяченої перспективам розвитку економіки США, передає Reuters.

"Як я вже говорила раніше, в так званій торговельній війні, яка стимулює взаємне підвищення митних зборів, переможців немає, є тільки ті, хто програв з обох сторін", - сказала Лагард.

Глава МВФ підкреслила, що ті мита, які президент США Дональд Трамп ввів на ввезення в його країну ряду товарів, приведуть до певних ризиків.

За її словами, односторонні дії в торгівлі можуть бути руйнівними і навіть виявитися контрпродуктивними для функціонування світової економіки і торгової системи, а також неминуче нададуть негативний макроекономічний ефект.

Також Лагард констатувала, що після того, як США ввели мита, це ж зроблять і інші країни і негативний ефект для світової економіки посилиться.

Нагадаємо, США підготувало нови мита на товари із Китаю, завивиши про протекціоністську політику Пекіну.

У відповідь Китай підготував перелік заходів у відповідь, що торкнуться біля 40% американського імпорту. Зокрема, мита можуть бути підняті на продукти харчування, автомобілі та літаки.

Торгівельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу може стати найбільшим у новітній історії світу.

ЕП раніше пояснювала, що означає для України та українських виробників запровадження вказаних мит.