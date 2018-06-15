Всі розділи
Укр / Рус

Глава МВФ: В торговельній війні переможців не буде

П'ятниця, 15 червня 2018, 09:35
 

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард застерегла президента США Дональда Трампа від торгової війни.

Про це вона сказала прес-конференції у Вашингтоні в зв'язку з публікацією доповіді, присвяченої перспективам розвитку економіки США, передає Reuters.

"Як я вже говорила раніше, в так званій торговельній війні, яка стимулює взаємне підвищення митних зборів, переможців немає, є тільки ті, хто програв з обох сторін", - сказала Лагард.

Глава МВФ підкреслила, що ті мита, які президент США Дональд Трамп ввів на ввезення в його країну ряду товарів, приведуть до певних ризиків.

За її словами, односторонні дії в торгівлі можуть бути руйнівними і навіть виявитися контрпродуктивними для функціонування світової економіки і торгової системи, а також неминуче нададуть негативний макроекономічний ефект.

Також Лагард констатувала, що після того, як США ввели мита, це ж зроблять і інші країни і негативний ефект для світової економіки посилиться.

Нагадаємо, США підготувало нови мита на товари із Китаю, завивиши про протекціоністську політику Пекіну.

У відповідь Китай підготував перелік заходів у відповідь, що торкнуться біля 40% американського імпорту. Зокрема, мита можуть бути підняті на продукти харчування, автомобілі та літаки.

Торгівельний конфлікт між двома найбільшими економіками світу може стати найбільшим у новітній історії світу.

ЕП раніше пояснювала, що означає для України та українських виробників запровадження вказаних мит.

МВФ Трамп США
powered by lun.ua
Матеріали за темою
Глава Нацбанку розповів, коли прибуде місія МВФ 12 червня 2018, 12:35
Мінфін очікує п'ятий транш МВФ до осені - Маркарова 11 червня 2018, 19:48
Україна може отримати п'ятий транш МВФ до осені — Смолій 10 червня 2018, 13:05
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті