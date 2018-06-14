Україна і Китай розвиватимуть взаємну торгівлю м’ясом птиці

Україна та Китай підписали меморандум про співробітництво та сприяння взаємній торгівлі м’ясом птиці.

Про це повідомляє прес-служба Держпродспоживслужби.

Як наголошується, підписання меморандуму забезпечить взаємний обмін інформацією, документацією, результатами досягнень з питань профілактики та боротьби з грипом птиці та іншими хворобами птиці; проведення оцінки ризиків та переговорів щодо інспектування та санітарних вимог, необхідних для торгівлі м’ясом птиці.

За словами голови Держпродспоживслужби Володимира Лапи, підписання меморандуму сприятиме розширенню двосторонньої торгівлі між Україною та КНР та збільшенню видів імпортних та експортних товарів.

"Це відкриє нові можливості щодо диверсифікації ринку збуту українського м’яса птиці, підвищення конкурентоздатності українських харчових продуктів на світових ринках", - додав він.

Підписання відбулося 7 червня.

Як відомо, на сьогоднішній день найбільшим виробником курятини в Україні є Миронівський хлібопродукт Юрія Косюка. За оцінками самої компанії, вона займає 55% українського ринку курятини.

Агрохолдинг також займається виробництвом зернових, соняшникової олії, продуктів м'ясопереробки. На українському ринку МХП представлено брендами Наша Ряба, Легко, Бащинский тощо.

Економічна правда