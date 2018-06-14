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Офіційний курс: гривня перейшла до зниження

Четвер, 14 червня 2018, 09:00

Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 14 червня на рівні 26,12 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,73 гривні.

За 10 російських рублів дають 4,1391 гривні.

Нагадаємо, 12 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,14-26,16 гривні за долар.

Економічна правда

НБУ гривня
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Економічна правда
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