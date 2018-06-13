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Мінекономіки пропонує підвищити ціни на алкоголь

Середа, 13 червня 2018, 20:23
 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі пропонує підвищити мінімальні оптово-відпускні і роздрібні ціни на окремі види алкогольних напоїв.

Про це йдеться у проекті постанови, оприлюдненому на сайті відомства.

Зокрема, пропонується підвищити ціни на горілку та лікеро-горілчані вироби на 12,4-19,6%; віскі, ром та джин на 12%; коньяк (бренді) на 6,6-9,5%, вина на 4,5-13,5%.

"Базою розрахунків слугували дані щодо вартості виробництва за друге півріччя 2017 року (матеріальні, загальновиробничі, адміністративні та фінансові витрати) виробників", - йдеться у повідомленні.

У Мінекономіки нагадали, що у 2018 році ставки акцизного податку на коньяк підвищено на 20% з 105,80 грн до 126,96 грн за 1 літр 100% спирту.

"Відбулось зростання складових ціни на алкоголь через  подорожчання компонентів виробництва, зокрема цін на спирт, тару, комплектуючі. Тому на сьогодні розмір мінімальних цін не відповідає реальним витратам на виробництво та реалізацію алкогольних напоїв і потребує коригування", - вважають у МЕРТ.

Нагадаємо, востаннє уряд підіймав мінімальні ціни в серпні минулого року.

Економічна правда

Мінекономіки алкоголь ціни
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