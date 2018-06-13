Українці стали більше заощаджувати і менше жити в борг — НБУ

Зменшення співвідношення кредитів до депозитів населення свідчить про поліпшення фінансового стану домогосподарств.

Про це йдеться в звіті НБУ про фінансову стабільність.

"Поліпшення фінансового стану домогосподарств збільшило їх вагу як нетто-кредитора банків. У 2017 році обсяг припливу коштів населення до платоспроможних банків становив 42 млрд, з яких 38 млрд у гривні. Це більше, ніж приріст роздрібних гривневих кредитів ‒ 29 млрд грн", - йдеться у звіті.

Таким чином, за минулий рік співвідношення кредитів до депозитів населення зменшилося на 1,5 в.п. до 35,2%, сукупне боргове навантаження домогосподарств скоротилося з 11% річного наявного доходу до 10%.

"Минулого року фінансовий стан населення в цілому поліпшився, номінальні доходи всіх децильних груп домогосподарств, розподілених за рівнем доходу, зростали швидше, ніж витрати. Але це збільшення не рівномірне: чим вище дохід групи, тим швидше він зростав і був нижчим темп приросту її поточних витрат", - заявили в НБУ.

Поступове поліпшення фінансового стану населення підтверджують і результати щомісячних опитувань компанії GfK Україна, проведених у січні ‒ березні.

"У І кварталі 2018 року частка громадян, які вважали свій дохід низьким, становила 43%. Це значно менше, ніж максимальні 54%, зафіксовані у ІІІ кварталі 2015 року. Втім, частка осіб, які мають змогу заощаджувати, не обмежуючи споживання, залишається низькою ‒ 17%. Це помітно нижче, ніж у І кварталі 2014 року (27%)", - зазначили в Нацбанку.

Частка респондентів, що мають строкові депозити або планують вкладення, становила лише 4%.

Як повідомлялося, Національний банк відзначає істотні ризики перевищення дефіциту державного бюджету в 2018 році, встановленого на рівні 2,5% ВВП.

Економічна правда