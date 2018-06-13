За 10 років автовиробництво в Україні скоротилося в 90 разів

У травні 2018 року з заводів України вийшло 442 автотранспортних засоби, що в 90 разів менше травневого результату 10-річної давності.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Укравтопром".

Як повідомляється, п'ятий місяць поспіль статистику легкового сегмента національного автопрому формують виключно дані про великовузле складання, яке здійснюється на заводі "Єврокар".

У травні на Закарпатті було зібрано всього 374 автомобілі Skoda, що на 39% менше ніж у попередньому місяці.

У порівнянні з травневим результатом минулого року, незважаючи на низьку базу порівняння, обсяг випуску легкових автомобілів знизився на 43,5%.

Продовжує демонструвати негативну динаміку виробництво комерційних автомобілів. В порівнянні з травнем 2017 року виробництво комерційних авто впало майже на 17%, а до квітня поточного року наполовину, до 5 штук.

У статистиці відсутні дані по КрАЗу, який перестав розкривати інформацію про обсяги виробництва своїх автомобілів з серпня 2016 року.

У той же час, виробництво автобусів в звітному місяці зросло на 17% до травня 2017 року і на 26% до квітня 2018 року і становило 63 штуки.

Нагадаємо, за п’ять місяців поточного року в Україні на облік було поставлено 33 тисячі нових легкових авто, що на 10% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Економічна правда