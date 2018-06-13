Великий банк відмовився від строкових депозитів населення
ПАТ "Укрсоцбанк" відмовляється від залучення строкових депозитів фізичних осіб.
На сайті банку видалено опис всіх депозитних продуктів, передає FinClub.
Банк зберіг тільки накопичувальний депозит "Ощадний+", який дозволяє поповнення і зняття коштів з рахунку в будь-який час, тобто є вкладом на вимогу. За цим безстроковим вкладом банк платить 8% річних в гривні, 0,2% - в доларах США і 0,01% в євро.
Як зазначає видання, повна відмова від депозитів викликана інтеграцією "Укрсоцбанку" і "Альфа-Банку".
Клієнтам "Укрсоцбанку", які хочуть і далі розміщувати кошти на строкових вкладах з високим відсотком, доведеться перевести гроші в "Альфа-Банк" або в інший банк.
При цьому вклад "Ощадний+" ідентичний умовам продукту "Прибутковий сейф", який активується до карт "Альфа-Банку" і не позиціонується як депозит.
Відкриті раніше вклади в "Укрсоцбанку" залишаються активними до завершення терміну вкладу. За ними максимальна ставка становила 15% в гривні.
На 1 травня 2018 року в "Укрсоцбанку" було 8,57 млрд грн коштів фізосіб. З них тільки 3,19 млрд грн знаходилося на поточних рахунках на вимогу. Строкових депозитів населення в банку на 5,37 млрд грн.
Як повідомлялося, Антимонопольний комітет дозволив власнику "Альфа-Банку" ABH Holdings S.A. купити "Укрсоцбанк".
Власниками ABH Holdings SA є народжений у Львові Михайло Фрідман - 36,47% і народжений в Києві Герман Хан - 23,27%, що є в даний час громадянами Ізраїлю і проживають в Лондоні, а також Олексій Кузмичев - 18,12%, Петро Авен -13,76%, Андрій Косогов - 4,08% (всі - громадяни РФ, які проживають в Москві), а також The Mark Foundation for Cancer Research - 4,3%.
Нагадаємо, в жовтні минулого року "Альфа-Груп" завершила операцію з придбання"Укрсоцбанку".
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