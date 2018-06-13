Курс валют: гривня зміцнилася до долара та євро
Середа, 13 червня 2018, 09:00
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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 13 червня на рівні 26,08 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Так, офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,75 гривні.
За 10 російських рублів дають 4,1845 гривні.
Нагадаємо, 12 червня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,09-26,10 гривні за долар.
Економічна правда