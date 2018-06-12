НБУ спростив обмін валют

Національний банк спрощує проведення банками та іншими фінансовими установами операцій з обміну валют.

Про це повідомляє прес-служба регулятора, посилаючись на відповідну постанову правління НБУ.

Документом внесено зміни до "Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України".

По-перше, Національний банк скасовує вимогу оформлення двох паперових версій квитанції про здійснення такої операції.

"Надалі банки зможуть оформляти квитанції про валютно-обмінні операції не тільки в паперовій формі, але і в електронному вигляді. Також за згодою клієнта банк матиме можливість не оформляти клієнту паперовий документ", - пояснили в НБУ.

У свою чергу, інші фінансові установи, які здійснюють обмін валют, поки зобов'язані оформляти два паперових примірники квитанції і два паперових розрахункових документа, який друкується реєстратором розрахункових операцій.

"Надалі вони будуть оформляти для клієнтів валютно-обмінні операції тільки одним документом - документом, який друкується РРО. Відповідно, вони не будуть видавати клієнтам квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції", - сказано в повідомленні.

При цьому, як відзначили в НБУ, і банки, і фінансові установи не будуть вимагати підпис клієнта на квитанції або документі РРО, якщо сума валютно-обмінної операції буде менше 150 тис грн.

По-друге, Національний банк надає можливість банкам і фінансовим установам проводити валютно-обмінні операції через платіжні пристрої.

"Після доопрацювання цими установами програмного забезпечення платіжного пристрою фізичні особи зможуть не тільки продавати, а й купувати готівку іноземної валюти з використанням цих пристроїв", - повідомляють в Нацбанку.

По-третє, банки і фінансові установи отримають можливість оформляти звітну документацію по валютно-обмінним операціям у вигляді електронного документа.

У Нацбанку відзначають, що для впровадження нових вимог фінансовим установам надано шестимісячний перехідний період.

Протягом другого півріччя поточного року вони будуть оформляти валютно-обмінні операції за порядком, що діяв до цих пір.

Проводити валютно-обмінні операції за новими правилами вони почнуть з 1 січня 2019 року.

Економічна правда