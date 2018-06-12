Українські банки винні іноземним кредиторам 6 мільярдів доларів

Зовнішній борг українських банків скорочується на третину вже три рік поспіль і на кінець 2017 року становив 6,2 мільярда доларів.

Про це повідомив директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук на прес-конференції, присвяченій звіту за фінстабільності, передає FinClub.

"Банки все більше залучають кошти на внутрішньому ринку і повертають зовнішні запозичення. На сьогодні зовнішній борг банківського сектора наблизився до позначки в 6 млрд доларів", - сказав він.

За словами Віталія Ваврищука, половина від цієї суми - кредити міжнародних фінансових організацій українським держбанкам, ще 14% - міжбанківські кредити банкам з російським державним капіталом.

Одні з найбільших виплат мають бути в найближчі два роки.

"У наступному році заплановані чималі погашення частини єврооблігацій Укрексімбанку та Ощадбанку. На нашу думку, графік погашення буде виконаний в повній мірі", - заявив Віталій Ваврищук.

Найбільші виплати за зовнішнім боргом припадають на 2019 рік. Тоді банки сумарно повинні будуть повернути 1,5 млрд доларів.

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Економічна правда