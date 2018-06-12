Дві третини грошей "на гречку" отримують провладні депутати

За останні 10 років дві третини загального обсягу субвенцій на соціально-економічний розвиток були розподілені на користь регіонів, де місцева влада близька до правлячої коаліції.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Регресійний аналіз підтвердив, що існує політичний вплив при розподіленні субвенцій на регіони.

"Якщо більшість депутатів облради належали до партії, що входить до коаліції у ВРУ, то це збільшує розмір субвенції на соціально економічний розвиток, виділеної на цю область, на 31,69 гривні на 1 людину", - йдеться у статті.

"Також проведення парламентських або місцевих виборів в Україні збільшує розмір субвенції на 1 людину на 52,73 гривні", - додає автор.

"За останні 10 років через субвенцію на соціально-економічний розвиток "помаранчеві", "біло-блакитні" політики та політики "по-новому" спрямували на підтримку "своїх" областей майже 20 млрд грн або дві третини загального обсягу субвенції", - повідомляється в статті.

Нагадаємо, у 2005 році вперше було запроваджено субвенцію на соціально-економічний розвиток. Загальний обсяг субвенції за 2007-2017 роки становив 28,4 млрд грн.

Субвенція — це грошова допомога місцевим бюджетам із державного на конкретно визначені цілі. Якщо кошти місцеві бюджети не витрачають, вони повертаються до бюджету держави.

З 2006 року і до сьогодні розподіл субвенції відбувається на розсуд політиків.

Нагадаємо, екс-міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що на нього здійснювався тиск з вимогою підтримати програму "Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів".

"У перекладі на людську мову це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це – політична корупція, у народі – "гречка", - заявив тоді міністр.

Детальніше читайте у статті на Економічній правді: Школа від депутата, або Як купують виборців за їхні ж гроші

Економічна правда