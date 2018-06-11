НБУ минулого року покарав банки 155 разів

У 2017 році безвиїзний нагляд Національного банку застосував до банків 155 заходів впливу, що менше, ніж у 2016 році - 158.

Про це пише FinClub.

Протягом 2017 року інспекторами Нацбанку проведено 64 інспекційні - 35 планових та 29 позапланових - перевірки 59 банків.

В результаті перевірок 44 банки отримали 62 письмових застереження, 10 банків були визнані проблемними, а 9 - неплатоспроможними.

У 20 банках призначали куратора і встановлювали особливий режим контролю 21 раз, а 23 банки отримали 24 штрафи.

"Завдяки впровадженим заходам, спрямованим на поліпшення фінансового стану, з шести банків знято статус проблемності. Зараз вони продовжують працювати на ринку", - йдеться в звіті НБУ.

Як зазначається, на момент виходу з проблемної ці банки привели свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України, але рівень стабілізації в них різний, тому вони залишаються під особливим контролем Національного банку.

Відносного одного посадовця або власника істотної участі було застосовано штраф. З 5 банками НБУ уклав письмову угоду. Проти 7 банків були застосовані обмеження або зупинені їх операції.