Українська черешня може з'явитись на ринку Китаю

В Україні розпочала роботу місія Китайської Народної Республіки з оцінки системи державного контролю за виробництвом черешні.

Про це повідомляє прес-служба Держспоживслужби.

"Під час роботи місії КНР в Україні буде зроблено аналіз фітосанітарного ризику під час експорту української черешні до КНР, а також відпрацьований проект протоколу фітосанітарних вимог на експорт цієї продукції на китайський ринок", - йдеться у повідомленні профільної служби.

Представники КНР відвідають Запорізьку, Херсонську і Дніпропетровську області, де ознайомляться з особливостями вирощування, зберігання, пакетування черешні та фітосанітарними процедурами, що здійснюються територіальними органами Держспоживслужби при проведенні контролю у рамках формування експортних партій черешні.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева наголосила на важливості для України поглиблення співробітництва з Китаєм в агропромисловому секторі, зокрема в сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією.

За її словами, зараз українські фрукти та ягоди постачаються в понад 30 країн світу, в тому числі в країни ЄС, і попит на них постійно зростає. Це свідчить про визнання української продукції міжнародними партнерами, високі стандарти її виробництва та довіру до системи держконтролю за виробництвом продуктів садівництва в Україні.

"Вважаю цей візит яскравим прикладом ефективної роботи обох країн в напрямку диверсифікації двосторонньої торгівлі в аграрній сфері", - наголосила Трофімцева.

Сторони висловили сподівання на плідну роботу місії КНР, що є передумовою для відкриття ринку Китаю для української черешні.

Місія Китайської Народної Республіки працюватиме в Україні до 15 червня 2018 року.

Економічна правда