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Розпочалося будівництво першого газопроводу між Фінляндією та Естонією

Неділя, 10 червня 2018, 17:50

У фінському місті Інкоо почалося будівництво фінсько-естонського газопроводу під назвою Baltic connector.

Про це повідомляє Yle.

Це перший в Фінляндії газопровід, який пройде по морському дну. Мета проекту - знизити залежність від російського газу.

Будівництво газопроводу закінчиться в 2020 році. У той же час фінський ринок газу буде відкритий для конкуренції.

Вартість будівництва газопроводу становить 250 млн євро. Європейський Союз виділить на будівництво 75% від загальної суми проекту.

Газопровід Baltic connector буде складатися з трьох секцій: газопровід охопить 22 км фінського берегу, 80 км дна моря та 50 км естонського берегу.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз інвестує 187,5 млн євро у будівництво газопроводу Baltic connector між Естонією і Фінляндією.

Європейська правда

газопровід Естонія Фінляндія
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