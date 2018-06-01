Держбюджет в травні перевиконано за доходами

Доходи державного бюджету України в травні 2018 року становили 96,85 млрд гривень, що на 2,99 млрд гривень, або 3,2% більше, за плановий показник.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Державної казначейської служби.

Згідно з даними, порівняно з травнем минулого року бюджетні надходження зросли на 30,86 млрд гривень, або на 46,8%, що переважно пов'язане з перерахуванням Нацбанком 17 млрд гривень проти 5 млрд гривень у травні минулого року.

Загальний фонд отримав минулого місяця 88,78 млрд гривень, що на 2,4% більше за план і на 43,3% перевищує показник річної давності.

Загалом за підсумками п'яти місяців 2018 року доходи держбюджету України становили 369,7 млрд гривень, відставання від планових показників скоротилося до 0,6% із 1,8% за підсумками чотирьох місяців, а порівняно з п'ятьма місяцями минулого року досягнуто зростання доходів на 13,5%.

Надходження до загального фонду за січень-травень-2018 становили 337,66 млрд гривень, що на 1% нижче за план, але на 22,7% краще за показник січня-квітня-2017.

Як зазначено в матеріалах Держказначейства, податкові надходження за п'ять місяців 2018 року принесли бюджету 164,51 млрд грн, що на 0,09 млрд грн, або на 0,1% менше за плановий показник, тоді як митні - 125,65 млрд грн, не дотягнувши 3,59 млрд грн, або 2,8% до плану. Порівняно з п'ятьма місяцями минулого року податкові показники цього року зросли на 16,2%, митні - на 9,6%.

У травні надходження за податками сягнули 42,96 млрд грн, що на 2,7% вище за очікуваний рівень і на 33,8% краще за травень-2017. Митні надходження за травень виявилися на 4,3% вищими за запланований рівень - 26,56 млрд грн, перевищивши показник за минулий рік на 12,5%.

Загалом травневий план за ДФС був перевиконаний щодо планових показників на 3,3%. Надходження становили 69,52 млрд грн, що краще за показник травня-2017 на 13,79 млрд грн, або 24,7%.

Як уточнило Держказначейство, за п'ять місяців цього року ПДВ було відшкодовано на суму 54,8 млрд грн, що на 14,4% більше за показник січня-травня 2017 року. Зокрема травневе відшкодування становило 11,2 млрд грн порівняно з 9,95 млрд грн у квітні цього року і 9,86 млрд грн - у травні минулого.

Доходи місцевих бюджетів у травні 2018 року становили 21,43 млрд грн, що на 17,5% перевищує торішній показник, а загалом за п'ять місяців місцеві бюджети отримали 93,99 млрд грн, що на 17,6% більше за показник п'яти місяців минулого року.

Згідно з даними Держказначейства, надходження єдиного соціального внеску (ЄСВ) у травні-2018 збільшилися проти травня-2017 на 31% - до 18,21 млрд грн, а за п'ять місяців - на 28,1%, до 86,6 млрд грн.

Як повідомлялося, доходи держбюджету в 2017 році зросли на 28,7% - до 793,27 млрд грн, а видатки - на 22,5%, до 839,24 млрд грн.

Доходи держбюджету України в 2018 році визначені в розмірі 917,9 млрд грн (приріст на 15,7%), видатки - на рівні 991,7 млрд грн (+18,2%).