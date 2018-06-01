ОККО і WOG знизили ціни на 50 копійок за літр
П'ятниця, 1 червня 2018, 13:00
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У заправних мережах ОККО і WOG бензини і дизельне пальне подешевшали на 50 копійок за літр.
Про це повідомляє enkorr.
У мережі ОККО бензин А-92 подешевшав до 30,99 грн/л, А-95 - до 31,99 грн/л, фірмовий А-95 -до 32,99 грн/л.
Ціна на ДП опустилася до 29,49 грн/л.
WOG опустив ціни до 30,95 грн/л за А-92, 31,95 грн/л за А-95, до 32,95 грн/л за фірмовий А-95.
ДП опустилося до 29,45 грн/л.
Середні по країні ціни пального опустилися на 11-12%.
Нагадаємо, у Росії різко підскочили ціни на бензин.
Економічна правда