ОККО і WOG знизили ціни на 50 копійок за літр

У заправних мережах ОККО і WOG бензини і дизельне пальне подешевшали на 50 копійок за літр.

Про це повідомляє enkorr.

У мережі ОККО бензин А-92 подешевшав до 30,99 грн/л, А-95 - до 31,99 грн/л, фірмовий А-95 -до 32,99 грн/л.

Ціна на ДП опустилася до 29,49 грн/л.

WOG опустив ціни до 30,95 грн/л за А-92, 31,95 грн/л за А-95, до 32,95 грн/л за фірмовий А-95.

ДП опустилося до 29,45 грн/л.

Середні по країні ціни пального опустилися на 11-12%.

Нагадаємо, у Росії різко підскочили ціни на бензин.

Економічна правда