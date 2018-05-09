Іран може почати поставки власного сорту нафти - Reuters

Іран може почати поставки власного сорту нафти West Karoun в травні-червні 2018 року у зв'язку з санкціями проти країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Відзначається, що Іран вже відправив зразки своєї нафти потенційним клієнтам.

"Перші поставки West Karoun відбуватимуться за короткостроковими контрактами, так як якість нафти до кінця ще не встановлено", - заявило джерело.

Інше джерело також зазначило, що нафта марки West Karoun є новою продукцією, тому необхідно почекати, поки її якість стабілізується.

Новий сорт раніше вже отримували деякі клієнти.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно заявив, що США вийдуть зі Спільного всеосяжного плану дій так званої Іранської ядерної угоди та підписав розпорядження про поновлення санкцій проти Ірану.

Економічна правда