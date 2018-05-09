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На Нацбанк подали фіктивний позов від імені члена Ради НБУ

Середа, 9 травня 2018, 10:50
 

Невідомі від імені члена Ради НБУ Віктора Козюка подали в суд на членів правління і Ради Нацбанку.

Про це повідомляє Finclub.

Відзначається, що член Ради НБУ Віктор Козюк спростувала свою причетність до подачі позову.

7 травня Тернопільський міський районний суд Тернопільської області отримав позовну заяву від Козюка Віктора Валерійовича (ПІБ позивача збігається з ПІБ члена Ради НБУ).

Позов був поданий до глави НБУ Якова Смолія, заступника голови НБУ Катерини Рожкової, голови Ради НБУ Богдана Данилишина, а також іншим членам Ради - Вірі Ричаківській, Василю Фурману, Олені Щербаковій, Тимофію Милованову і Миколі Каленському.

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