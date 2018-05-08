Фінал Ліги чемпіонів: АМКУ перевірить готелі через захмарні ціни

Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету України почало офіційний моніторинг готелів Києва через інформацію про зростання цін перед фіналом Ліги чемпіонів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив глава Київського управління АМКУ Олексій Хмельницький.

"Через ажіотаж, спричинений повідомленнями про підняття цін готелів на період проведення фіналу Ліги чемпіонів, Київське територіальне відділення АМКУ розпочало офіційний моніторинг ринку надання готельних послуг в столиці", - повідомив він.

За його словами, наразі дуже рано говорити про можливу змову чи навіть відкриття справи – інформації недостатньо.

"Я, особисто, сподіваюсь, що ціни стабілізуються завдяки ринковим механізмам, адже попит рухає не лише ціною, але і пропозицією. Підняття цін під час спортивних подій – звичайна практика для ринкових відносин, але підняття на сотні відсотків – ненормальна ситуація", - написав Хмельницький.

У Києві 26 травня пройде фінал Ліги чемпіонів УЄФА (Union of European Football Associations - спортивна організація, що керує футбольними асоціаціями в Європі і деяких західних регіонах Азії).

За оцінками експертів, вартість розміщення в готелях столиці в період проведення чемпіонату зросла в десятки разів, а заповнюваність столичних готелів становитиме майже 100%.

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Економічна правда